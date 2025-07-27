Van'da Petrol İstasyonunda Patlama: 1 Yaralı

Van'da Petrol İstasyonunda Patlama: 1 Yaralı
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Van'ın Özalp ilçesinde bir petrol istasyonunda meydana gelen patlamada 1 kişi ağır yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Van'ın Özalp ilçesine bir petrol istasyonunda meydana gelen patlamada 1 kişi yararlanırken, itfaiye ekipleri yangına Kuru Kimyevi Toz (KKT) ile müdahale ederek söndürdü.
Edinilen bilgiye göre, patlama, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki O.V.'ye ait petrol istasyonunda meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlama sonrası bölgeye ambulans, polis ve Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına Kuru Kimyevi Toz (KKT) ile müdahale ederek söndürdü. Patlama esnasında ağır yaralanan iş yeri çalışanı N.K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangın söndürülürken işyerinin tamamı kullanılmaz hale geldi. Patlamayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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