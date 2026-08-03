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Van'da Park Halindeki Otomobilde Yangın

Van'da Park Halindeki Otomobilde Yangın
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Van'ın Tuşba ilçesinde bir hastane otoparkında park halindeki otomobilin motorunda çıkan yangın, çevredekilerin ve itfaiyenin müdahalesiyle diğer araçlara sıçramadan söndürüldü. Motor kısmında maddi hasar oluştu.

Van'ın Tuşba ilçesinde park halindeki otomobilin motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi otoparkında park halindeki 34 KLB 490 plakalı Audi marka otomobilin motorundan dumanların çıktığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yangın söndürme tüpü ile müdahale ettiği yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çevredeki araçlara sıçramadan söndürülürken aracın motor kısmında maddi zarar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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