Van'da pancar toplamaya giden vatandaş yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Van'ın Çaldıran ilçesinde pancar toplamaya giden vatandaş yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Yukarı Yanıktaş Mahallesi'ndeki yaylada meydana geldi. Pancar toplamaya giden Ali Çiçek isimli vatandaş, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Yanındakiler tarafından traktör römorkuyla mahalleye getirilen Çiçek'in cesedi, gelen jandarma ekiplerince çağrılan ambulansla Çaldıran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından Çiçek'in cenazesi ailesine teslim edildikten sonra toprağa verildi. - VAN