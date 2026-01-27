Haberler

Seyir halindeyken yanan aracın motoruna karla müdahale

Seyir halindeyken yanan aracın motoruna karla müdahale
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erciş ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangına, sürücü yol kenarında karla müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, otomobilde maddi hasar oluştu.

Van'ın Erciş ilçesinde seyir halindeki otomobilin yanan motoruna karla müdahale ettiler.

Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Erciş-Patnos karayolu üzerinde bulunan Akçagedik Mahallesi civarında meydana geldi. 35 AKZ 831 plakalı Peugeot 407 marka otomobilin motor kısmından alevlerin çıktığını gören sürücü, yol kenarında çekerek yangına karla müdahale etti ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, otomobilde büyük çapta maddi zarar meydana geldi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Trump: İran'ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar

Donanmayı tehdit ettiği ülkenin yanına gönderdi, açıklamayı da yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüş hazırlığında! Ünlü ismin yerine geçecek

Süper Lig'e geri dönüyor! Ünlü ismin yerine geçecek
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

Bir hemşire daha DEM'in akımına katıldı! Boynundaki kolye dikkat çekti
Bakım yaptığı otobüsün altında kalan tamirci hayatını kaybetti

Bakımını yaptığı otobüs sonu oldu! Tonlarca ağırlığın altında kaldı
Milli yıldızımızı üzdü! N'Golo Kante'nin şov yaptığı maçta 3 puan Al Ittihad'ın

Yok artık Kante! Milli yıldızımızı tek başına üzdü
Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüş hazırlığında! Ünlü ismin yerine geçecek

Süper Lig'e geri dönüyor! Ünlü ismin yerine geçecek
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü: İzleyen herkes bakanlıkları etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlıkları etiketledi
Irak Meclisi, yarın Cumhurbaşkanı seçimi için toplanacak

Komşuda tarihi gün! Yeni lider seçilecek