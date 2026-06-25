Otomobil Van Gölü'ne uçtu: Sürücü yaralı kurtarıldı

Van'ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkarak Van Gölü'ne uçan otomobilin sürücüsü yaralı olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Van-Bitlis karayolunda meydana geldi. İ.Ç. yönetimindeki otomobil seyir halindeki sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Van Gölü'ne uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu otomobilde bulunan sürücü yaralı olarak çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi alına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı