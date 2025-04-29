Van'da Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı

Van'ın Gevaş ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gevaş ilçesi çıkışında meydana geldi. S.İ. yönetimindeki 34 FIF 673 plakalı otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN