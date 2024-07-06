Van'da otomobil takla attı: 3 kişi yaralandı
Van'ın Gevaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Van'ın Gevaş ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Göründü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün isimi öğrenilemeyen otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN