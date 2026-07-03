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Van'da trafik kazası: 1 yaralı

Van'da trafik kazası: 1 yaralı
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Van'ın Tuşba ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Van'ın Tuşba ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Van-Özalp yolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yaralı, araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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