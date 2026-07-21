Van'da trafik kazası: 1 yaralı

Van'ın Edremit ilçesinde otomobilin duvara çarpma sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Edremit yolu üzerinde meydana geldi. G.Ö. yönetimindeki 16 ARB 226 plakalı Peugeot marka otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik azasında 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı, otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisinin yapılaması için hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı