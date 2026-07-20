Van'da ot yangını

Van'ın Edremit ilçesinde yerleşim alanı yakınlarında çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Edremit ilçesi Eski Camii Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle ot yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. 2 itfaiye aracı ve 2 su tankeriyle müdahale edilen yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı