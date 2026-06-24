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Erciş'te odunluk yangını

Erciş'te odunluk yangını
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Van'ın Erciş ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken odunluk kullanılamaz hale geldi.

Van'ın Erciş ilçesinde odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Çelebibağı Mahallesi'nde bulunan odunlukta çıktı. İhbar üzerine olay yerine Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürülerek kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken odunluk kullanılmaz hale geldi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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