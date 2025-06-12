Van'da Müküs Çayı'na Düşen 16 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

Van'da Müküs Çayı'na Düşen 16 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde Müküs Çayı'na düşen 16 yaşındaki S.K. isimli kız çocuğu hayatını kaybetti. Olay, dengesini kaybederek çaya düşmesi sonucu gerçekleşti. Ekipler yaklaşık 1.5 saatlik bir çalışma ile kız çocuğunun cansız bedenine ulaştı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde Müküs Çayı'na düşen 16 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 19.30 saatlerinde ilçeye bağlı İslam Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşı ile gezdiği sıra dengesini kaybeden 16 yaşındaki S.K. isimli kız çocuğu çaya düştü. Arkadaşının haber vermesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Bahçesaray İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çayın derin ve soğuk suyuna girerek kız çocuğunu aradı. Yaklaşık 1.5 saatlik bir çalışma sonucu kız çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. S.K., otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürülürken, polis olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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