Van'da Motosiklet Kazasında Öğretmen Hayatını Kaybetti

Van'da Motosiklet Kazasında Öğretmen Hayatını Kaybetti
Van'ın Edremit ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sınıf öğretmeni Onur Tezel hayatını kaybetti. Kaza yerinde yapılan müdahale sonrası hastaneye kaldırılan Tezel, kurtarılamadı.

Van'ın Edremit ilçesinde meydana gelen kazada bir öğretmen hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Edremit kara yolu üzerinde meydana geldi. Gevaş ilçesine bağlı Dereağzı İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Onur Tezel, motosikletiyle seyir halindeyken bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan motosikletten düşerek ağır yaralanan Tezel, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Onur Tezel hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
