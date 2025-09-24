Van'da Motosiklet Kazasında Öğretmen Hayatını Kaybetti

Van'ın Edremit ilçesinde meydana gelen kazada bir öğretmen hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Edremit kara yolu üzerinde meydana geldi. Gevaş ilçesine bağlı Dereağzı İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Onur Tezel, motosikletiyle seyir halindeyken bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan motosikletten düşerek ağır yaralanan Tezel, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Onur Tezel hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - VAN