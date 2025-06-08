Van'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Van'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Erciş ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan bir kişi, hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazada toplamda 3 kişi yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, dün gece Aşağı TOKİ mevkiinde meydana geldi. İki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Erciş Rıd Van Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan A.Z., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer iki yaralının tedavileri devam ediyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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