Haberler

Van'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Van'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir minibüs takla attı. Kazada 24 yaşındaki Kader K. hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Van'ın Edremit ilçesinde minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 10.50 sıralarında Van Sahil Yolu'nda meydana geldi. Ö.Y. yönetimindeki 06 BG 4122 plakalı Volkswgen minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, Kader K. (24) hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yaralılar sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Kader K. yapılan tüm müdahaleyle rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı

Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı

Kamp alanında kaybolan genç kadının sevgilisi ile ilgili yeni gelişme
Sergen Yalçın'ın dalga geçtiği isim Premier Lig devine imza atıyor

Dalga geçtiği isim dünya devine imza atıyor
Cem Yılmaz'ın '38 yaş' esprisi tepki çekti, İrem Derici'den destek gecikmedi

Cem Yılmaz'ın esprisi tepki çekti, İrem Derici'den destek gecikmedi
İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti

İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti
Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı

Kamp alanında kaybolan genç kadının sevgilisi ile ilgili yeni gelişme
İran'dan kripto para hamlesi! Yaptırımları delmek için harekete geçtiler

Yeni dönem başlıyor! İran'dan dengeleri altüst edecek hamle
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi