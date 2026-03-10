Haberler

Van'da Kaymakamın bulunduğu otomobil kaza yaptı

Van'da Güzeldere Tüneli çıkışında yoğun tipiden dolayı kontrolden çıkan otomobilin içerisinde bulunan Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan ve korumaları kazadan yara almadan kurtuldu.

Van'da içerisinde Kaymakamın bulunduğu otomobil, Güzeldere Tüneli çıkışında kaza yaptı. Kaymakam ve korumaları kazadan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre kaza, öğlen saatlerinde Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Güzeldere Tüneli çıkışında meydana geldi. İçerisinde Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan'ın da bulunduğu otomobil, tünel çıkışında yoğun tipiden dolayı görüş mesafesinin düştüğü ve yolun kaygan olması nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada Kaymakam Erdoğan ve yanındakiler yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, jandarma, polis ve Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yoğun tipinin yaşandığı bölgede Kaymakam ve korumaları başka araçla ilçeye giderken, kaza yapan otomobil çekici olay yerinden kaldırıldı. - VAN

