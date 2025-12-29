Haberler

Van'da 266 yerleşim yerinin yolu kapalı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 266 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolları açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Van'da hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle 266 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da önceki gün etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bahçesaray'da 36, Başkale'de 22, Çaldıran'da 28, Çatak'ta 36, Erciş'te 46, Gevaş'ta 42, Gürpınar'da 45, İpekyolu'nda 1, Muradiye'de 2 ve Özalp ilçesinde ise 8 olmak üzere toplam 266 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yoğun bir çalışma sonucu kapanan yerleşim yerinin yolunu açmak üzere çalışmalar devam ediyor.

Belli aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde yerini sise bıraktı. Van-Erciş kara yolu üzerinde bulunan bin 860 rakımlı Tasmalı Geçidi'nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yaklaşık 30 metreye düşmesiyle sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyretti. Kara yolları ekipleri bölgede kar küreme çalışmalarını aralıksız devam ediyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
