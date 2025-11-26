Haberler

Van'da Kalp Krizi Geçiren Hasta Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi

Van'da Kalp Krizi Geçiren Hasta Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi
Güncelleme:
Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren 65 yaşındaki T.S., yapılan tetkiklerin ardından helikopter ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, helikopter ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran ve yapılan tetkiklerde Non-STEMI tanısı konulan 65 yaşındaki T.S. isimli

hasta için ileri tedavi ihtiyacı doğdu. Bunun üzerine bölgeye 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi tarafından helikopter ambulans yönlendirildi. Hastane bahçesine iniş yapan helikopter ambulans, T.S.'yi sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasıyla alarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakletti. - VAN

