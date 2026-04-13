Van'da keklik avlayan şahsa 86 bin 278 lira para cezası

Van'ın Gevaş ilçesinde kafes avcılığı yapan bir kişi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından tespit edilerek 86 bin 278 lira para cezasına çarptırıldı. Ekipler, avcıdan 4 canlı kınalı keklik ele geçirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri, kafes avcılığa yapan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. DKMP Müdürlüğü Gevaş Şefliği ve Büyükağaç Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile birlikte yapılan koruma-kontrol çalışmaları sırasında kafes avcılığı yaptığı tespit edilen 1 kişi hakkında tutanak düzenlenerek, 4 canlı kınalı kekliğe el konuldu. Şahsa 26 bin 278 TL idari, 60 bin TL tazminat olmak üzere toplam 86 bin 278 bin lira para cezası uygulandı. DKMP ekipleri, destekleri için jandarma personeline teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
