Van'da Kaçakçılık Operasyonlarında Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Van'da 30 Mart-13 Nisan tarihlerinde yapılan çalışmalarda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi, 36 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede 30 Mart-13 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen 17 operasyonda; 15 bin 640 paket sigara, bin 736 litre akaryakıt, 15 adet puro, 15 adet elektronik sigara ve 49 adet büyük mutfak tüpü, 3 tabanca, 4 tabanca şarjörü, 2 av tüfeği ve 17 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonlarda 36 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. - VAN