Van'da Kaçak Silah Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak silah ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığınca dün silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen faaliyetlerde iki olayda 1 şahıs yakalanmış olup, yapılan aramalarda 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfek şarjörü, 18 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz tarafından kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - VAN