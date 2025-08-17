Van'da Kaçak Silah Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Van'da Kaçak Silah Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet tabanca ve 18 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şahıs yakalandı.

Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak silah ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığınca dün silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen faaliyetlerde iki olayda 1 şahıs yakalanmış olup, yapılan aramalarda 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfek şarjörü, 18 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz tarafından kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
24 yaşında çete lideri! 'Haftalık 90 bin TL kazanç' vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü

24 yaşında çete lideri! Vatandaşları böyle tuzağa düşürdüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan avukat Cem Duman gizemli kazayla gündemde

Gözaltına alınan avukat Cem Duman esrarengiz kazayla gündemde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.