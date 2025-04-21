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Van'da Kaçak Sigara ve Tüfek Operasyonu

Van'da Kaçak Sigara ve Tüfek Operasyonu
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Van'da jandarma ekipleri, kaçak sigara ve tüfeklerle ilgili yürütülen operasyonlarda 36 olayda 56 kişi yakaladı. Ele geçirilenler arasında 6 bin 119 paket sigara ve 41 adet av tüfeği bulunuyor.

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda kaçak sigara ve tüfek ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen faaliyetlerde 36 olayda 56 şahıs yakalanmış olup, yapılan aramalarda 6 bin 119 paket sigara, 41 adet av tüfeği, 6 adet elektronik sigara, 3 adet kulaklık ve 20 adet çakmak ele geçirilmiştir" denildi. - VAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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