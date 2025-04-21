Van'da Kaçak Sigara ve Tüfek Operasyonu

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda kaçak sigara ve tüfek ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen faaliyetlerde 36 olayda 56 şahıs yakalanmış olup, yapılan aramalarda 6 bin 119 paket sigara, 41 adet av tüfeği, 6 adet elektronik sigara, 3 adet kulaklık ve 20 adet çakmak ele geçirilmiştir" denildi. - VAN