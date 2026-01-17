Haberler

Kapıköy'de bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Güncelleme:
Van'ın Saray ilçesinde yapılan yol arama ve kontrol faaliyetlerinde 1500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kapıköy mevkiinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti sırasında bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Van'ın Saray ilçesi Kapıköy mevkiinde gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çok sayıda paket sigara bulundu. Ele geçirilen sigaralara el konulurken, olayla ilgili Y.Ş. (34) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Güvenlik güçlerinin, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların kararlılıkla sürdüğü bildirildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
