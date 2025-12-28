Haberler

Van'da kaçak sigara, alkol ve gıda ürünü ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, kaçak sigara, bandrolsüz alkollü içki ve kaçak gıda ürünleri ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda kaçak sigara, alkol ve gıda ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Gürpınar ilçesi Hoşab Mahallesi mevkiinde faaliyet yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Yapılan faaliyet neticesinde bin 90 adet kaçak sigara, 15 litre bandrolsüz alkollü içki ve 225 kg kaçak gıda ürünleri ele geçirildi. Şüpheli E.S. (36) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
