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Van'da Kaçak Avlanan 3 Ton İci Kefali Balığı Ele Geçirildi

Van'da Kaçak Avlanan 3 Ton İci Kefali Balığı Ele Geçirildi
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Van'da jandarma ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde, kaçak avlanmış 3 ton 820 kilogram inci kefali balığı ele geçirildi. 15 şüpheli şahıs hakkında ise toplam 216 bin 905 TL idari para cezası uygulandı.

Van'da 3 ton 820 kilo kaçak avlanmış balık ele geçirildi

VAN - Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda kaçak avlanmış 3 ton 820 kilogram inci kefali balığı ele geçirilirken, 15 şüpheli şahıs hakkında ise toplam 216 bin 905 TL idari para cezası uygulandı.

Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan-15 Temmuz arasında üremek için tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Van İl Jandarma Komutanlığınca karadan yaya ve motorlu devriyeler, havadan keşif araçları, göl ve derelerde su araçları, ayrıca termal kameralar ile 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak her türlü arazi ve iklim şartlarında yürütülen koruma ve önleme çalışmaları devam ediyor. 4-10 Mayıs 2025 tarihleri arasında müdahale edilen 24 olayda 3 bin 820 kilogram avlanmış balık, 3 şişme bot, 2 bin 245 metre ağ ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında 15 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılarak toplam 216 bin 905 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KAVAK - 3.Sayfa
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