Van'da Jandarma Operasyonunda Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi
Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemelerin ele geçirildiği belirtildi. Operasyon kapsamında 94 olaya müdahale edilirken, 125 şahıs yakalandı ve 2 kişi tutuklandı. Ele geçirilen malzemeler arasında esrar, elektronik sigara, kaçak sigara, kaçak alkol, kaçak cep telefonu ve kaçak akaryakıt bulunuyor.
Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı timlerince 12-18 Şubat 2024 tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 94 olaya müdahale edildiği belirtildi, 125 şahsın yakalandığı ve 2 kişinin tutuklandığı ifade edilen açıklamada, "Yapılan aramalarda; 7 gram esrar, 9 adet elektronik sigara, 11 bin 68 paket bandrolsüz kaçak sigara, 6 litre kaçak alkol, 19 adet kaçak cep telefonu ve 212 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir" denildi. - VAN