Van'da Jandarma Operasyonunda 9 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Van'da jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, değişik suçlardan toplam 9 kişi tutuklandı. 11-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen devriye faaliyetlerinde, aranan şahıslardan 41'i yakalanarak 9'u cezaevine gönderildi.

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 9 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 11-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında 2 bin 172 devriye icra edildiği belirtildi. 67 bin 13 şahıs ve 70 bin 42 aracın da kontrol edildiği ifade edilen açıklamada, "Arandığı tespit edilen; dolandırıcılık suçundan 5, hırsızlık suçundan 4, kaçakçılık suçundan 1, siber suçlarından 5, diğer suçlardan 26 şahıs olmak üzere toplam 41 şahıs yakalanmış olup 9 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
