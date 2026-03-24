Çaldıran'da 4 kilo 60 gram skunk ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 4 kilo 60 gram skunk ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığınca 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti'ni önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Çaldıran ilçesi Yüceler Mahallesi kırsalında icra edilen operasyon neticesinde; 4 kilo 60 gram skunk maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz tarafından, uyuşturucu madde imal ve ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı