Gevaş'ta 3 kilo esrar ele geçirildi

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 kilo esrar ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığınca Balaban mevkiinde icra edilen yol arama ve kontrol noktasında durdurulan bir otomobilde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Otomobile narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan arama neticesinde 3 kilogram esrar maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. G.D. (30) ile C.D. (29) isimli şüpheliler gözaltına alınarak haklarında adli işlemler başlatılmıştır" denildi. - VAN