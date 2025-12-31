Haberler

Gevaş'ta 3 kilo esrar ele geçirildi

Güncelleme:
Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında 3 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 kilo esrar ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığınca Balaban mevkiinde icra edilen yol arama ve kontrol noktasında durdurulan bir otomobilde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Otomobile narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan arama neticesinde 3 kilogram esrar maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. G.D. (30) ile C.D. (29) isimli şüpheliler gözaltına alınarak haklarında adli işlemler başlatılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
