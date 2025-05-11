Van'da Jandarma Operasyonu: 18 Tutuklama

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 18 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 2 bin 624 devriye görevi yapıldığı belirtildi. 71 bin 859 şahıs ve 63 bin 314 aracın kontrol edildiği ifade edilen açıklamada, "Arandığı tespit edilen; dolandırıcılık suçundan 31, hırsızlık suçundan 3, kasten öldürme suçundan 1, kaçakçılık suçundan 1, uyuşturucu madde suçundan 6, diğer suçlardan 48 şahıs olmak üzere toplam 90 şahıs yakalanmış olup 18 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN