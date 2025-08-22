Van'da Jandarma Operasyonu: 127 Kök Kenevir ve Esrar Ele Geçirildi

Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir şahsın evinin çatısı ile bahçesinde ekili olan 127 kök kenevir bitkisi, 288 gram kubar esrar maddesi 4 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde icra edilen arama faaliyetinde firari şahsın çatı arasında ve bahçesinde özel alanlarda yetiştirilen 127 kök kenevir bitkisi, 288 gram kubar esrar maddesi 4 gram kenevir tohumu ile 35 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Güvenlik güçlerimiz tarafından narkotik suçlarıyla mücadele kapsamında, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - VAN