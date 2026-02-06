Haberler

Çaldıran'da 1 kilo 978 gram kubar esrar ele geçirildi

Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda 1 kilo 978 gram kubar esrar maddesi bulunarak, bir şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 1 kilo 978 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Çaldıran ilçesi Beydoğan Mahallesi'nde icra edilen faaliyet neticesinde 1 kilo 978 gram kubar esrar maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli İ.A. (18) isimli şahıs gözaltına alınmış olup, hakkında adli işlemler başlatılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
