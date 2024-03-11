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Van'da İskele Caddesi'nde Eşini Bıçaklayan Şahıs Linç Edilmekten Kurtarıldı

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Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan İskele Caddesi'nde bir şahıs, tartışma sonrası eşi olduğu ileri sürülen kadını bıçakladı. Saldırgan, çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi ancak polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan İskele Caddesi'nde eşini bıçaklayan şahıs çevredeki vatandaşların hedefi olurken saldırganı linç edilmekten polis ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre olay, İskele Caddesi'nde dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Bir şahıs tartışma sonrası, eşi olduğu ileri sürülen Z.Ş. (33) isimli kadını defalarca bıçakladı. Yaralı Z.Ş., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Z.Ş.'nin yoğun bakım servisinde tedavisinin devam edildiği öğrenildi.

Öte yandan, olay sonrası saldırgan vatandaşlar tarafından linç edilmeye başlandı. Polislerin müdahalesiyle linç edilmekten kurtarılan şüpheli, emniyete götürüldü. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İpekyolu Van 3.Sayfa Güncel Haberler

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