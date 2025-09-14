Haberler

Van'da İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Van'ın Çaldıran ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayın nedeni arazi anlaşmazlığı olarak belirlendi.

Alınan bilgiye göre olay, Uzunyol Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve silah kullanılan kavgada Abidin Yaman hayatını kaybederken, ismi öğrenilemeyen 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, Çaldıran Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından il merkezine sevk edildi. Kavga ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi. - VAN

