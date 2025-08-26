Van'da Helikopter Destekli Operasyonda 5 Aranan Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Van'da gerçekleştirilen helikopter destekli asayiş uygulamasında, toplam 28 yıl 10 ay 7 gün hapis cezası ve 13 bin 320 TL para cezası bulunan 5 aranan şahıs yakalandı. Uygulama kapsamında 100 personel ve 46 ekip ile 1.071 kişi kontrol edildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 22 Ağustos 2025 tarihinde ilimiz genelinde 100 personel ve 46 ekip ile gerçekleştirilen şok uygulaması icra edildi. İcra edilen uygulamada bin 71 şahıs, 274 araç, 17 işyeri, 7 park-bahçe, 5 metruk bina kontrol edilmiştir. Toplamda 28 yıl 10 ay 7 gün hapis cezası ve 13 bin 320 TL para cezası bulunan 5 aranan şahıs yakalanmıştır. 1 şahıstan 10,5 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilmiş, 7 araca toplamda 87 bin 707 TL cezai işlem uygulanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
