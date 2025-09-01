Van'da Hayvan Otlatma Kavgasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Muradiye ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili güvenlik önlemleri alındı ve tahkikat başlatıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde hay Van otlatma meselesinden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yararlandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ovapınar ve Karahan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden başlayan tartışma silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan A.A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda jandarma sevk edilerek, her iki mahallede ve hastanede geniş güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
