Van'da gümrük kaçakçılarına ve tefecilere operasyon

Van'da polis ekiplerince gümrük kaçakçılarına ve tefecilere yönelik operasyon düzenlendi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde 3 bin 613 paket sigara ve 17 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Tefecilik suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 72 adet senet, 1 adet ajanda, 1 adet av tüfeği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 9 olay kapsamında 23 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN