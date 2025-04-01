Trump'tan İran ve Husilere bir tehdit daha: Gerçek acı henüz gelmedi

"Gerçek acı henüz gelmedi"
Volkan Konak'ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak

Volkan Konak'ın ailesi harekete geçti! Suç duyurusunda bulunacaklar
PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı'da görüştü

Abdullah Öcalan'a İmralı'da dikkat çeken ziyaret
Özgür Özel'in 'kayyum' iddiasına Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt

Özel'in "İBB'ye kayyum yapmak istediler" dediği isimden yanıt geldi

Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 6 Kişi Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 14 kişiden 6'sı tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı göç ve insan ticaretine karşı yürütülen çalışmalara devam edeceklerini açıkladı.

Van'da göçmen kaçakçılığında 6 tutuklama

VAN - Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 14 kişiden 6'sı tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 16 Mart 2025 - 30 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda; 14 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 6 organizatör tutuklanmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde ülkemize yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin ve düzensiz göçmenlerin ülkemize girişlerini organize eden şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KAVAK - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.