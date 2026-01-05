Haberler

Van'da 6 organizatör hakkında adli işlem yapıldı

Van'da polis tarafından yürütülen göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle ilgili çalışmalarda 6 organizatör hakkında adli işlem yapıldı. Emniyet, düzensiz göçmenlerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 6 organizatör hakkında adli işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde 'göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti' yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, " Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından yapılan operasyonlarda, 6 organizatör hakkında adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
