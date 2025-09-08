Haberler

Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Organizatör Gözaltında, 1'i Tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı belirtilen 6 organizatörden birinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar devam ediyor.

Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 organizatörden biri tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 6 organizatör hakkında adli işlem başlatılmış, 1 organizatör çıkarılmış olduğu mahkemece tutuklanmıştır" denildi. - VAN

