Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tutuklama

Van'da gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarda 7 organizatörden 3'ü tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göçmenlerin yakalanması ve insan ticaretinin engellenmesi için operasyonlarını sürdürmektedir.

Van'da göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmada gözaltına alınan 7 organizatörden 3'ü tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl genelinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahıs-şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımızı aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 10-24 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda; 7 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 3 organizatör tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
