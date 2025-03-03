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Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Gözaltı, 1 Tutuklama

Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Gözaltı, 1 Tutuklama
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Van'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonlar neticesinde 1 kişi tutuklandı. Emniyet, düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kişiden biri tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 10 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 1 organizatör tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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