Van'da Genel Ahlaka Karşı Suçlarla Mücadele Operasyonu: 6 Gözaltı
Van'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 'fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve insan ticareti' suçlarından 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, genel ahlaka karşı işlenen suçların önlenmesine yönelik yürütülen 3 aylık fiziki ve teknik takip çalışmaları sonucunda, il merkezindeki farklı adreslere 8 Ağustos 2025 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, "fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve insan ticareti" suçlarının faili oldukları belirlenen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - VAN