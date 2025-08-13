Van'da Genel Ahlaka Karşı Suçlarla Mücadele Operasyonu: 6 Gözaltı

Güncelleme:
Van'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 'fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve insan ticareti' suçlarından 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Van'da polis ekiplerince "genel ahlaka karşı işlenen suçlar" kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, genel ahlaka karşı işlenen suçların önlenmesine yönelik yürütülen 3 aylık fiziki ve teknik takip çalışmaları sonucunda, il merkezindeki farklı adreslere 8 Ağustos 2025 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, "fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve insan ticareti" suçlarının faili oldukları belirlenen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
