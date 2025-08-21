Van'da Frenleri Boşalan Minibüs Büyük Bir Felaketten Döndü

Van'da Frenleri Boşalan Minibüs Büyük Bir Felaketten Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Bahçesaray ilçesinde seyir halindeki bir minibüsün frenlerinin boşalması sonucu meydana gelen kazada 18 yolcu büyük bir tehlike atlattı. Sürücü, minibüsü soğukkanlı bir şekilde durdurdu.

Van'ın Bahçesaray ilçesinden seyir halinde olan Mercedes Sprinter minibüsün frenlerinin boşalması sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 yolcu ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Van-Bahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet Geçidi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Mercedes Sprinter marka minibüsün seyir halindeki iken aniden frenleri boşaldı. Sürücü soğukkanlılığını koruyup minibüsü önce yol kenarındaki taşlara daha sonra dağa sürerek durdurdu. Minibüste büyük çapta maddi hasar oluşurken, 18 yolsu ise ölümden döndü. Van-Bahçesaray yolu rakımı yüksek ve tehlikeli virajlardan dolayı kışın 5 ay kapalı, yazın ise keskin virajlarından dolayı sürücülerin korkulu rüyası oluyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kerem Aktürkoğlu'na Fenerbahçe'ye transferi soruldu: Tek cümle edip otobüse bindi

Kerem'e Fenerbahçe'ye transferi soruldu: Tek cümle edip otobüse bindi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgili adaylarından 'CV' isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu

Sevgili adaylarından "CV" isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.