Van'da Fırtına Okulun Çatısını Uçurdu

Van'ın Tuşba ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan fırtına bir okulun çatısını uçurdu.

Van'da etkili olan fırtına nedeniyle Tuşba'ya bağlı İskele Mahallesi'ndeki Yavuz Selim İlkokulu'nun çatısı uçtu. Bu sırada okulda kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Yetkililer, okulun bahçesinde tedbir alırken, rüzgarın durmasıyla çatı onarılacak. - VAN