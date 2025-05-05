Van'da Fırtına Okulun Çatısını Uçurdu
Van'ın Tuşba ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan fırtına, Yavuz Selim İlkokulu'nun çatısını uçurdu. Neyse ki okulda kimsenin olmaması bir facianın önüne geçti. Yetkililer, okulun bahçesinde gerekli önlemleri aldı.
Van'ın Tuşba ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan fırtına bir okulun çatısını uçurdu.
Van'da etkili olan fırtına nedeniyle Tuşba'ya bağlı İskele Mahallesi'ndeki Yavuz Selim İlkokulu'nun çatısı uçtu. Bu sırada okulda kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Yetkililer, okulun bahçesinde tedbir alırken, rüzgarın durmasıyla çatı onarılacak. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa