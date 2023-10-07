Van'da firar eden uyuşturucu ticareti suçlusunun yakalandığı açıklandı

Van'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar eden hükümlü, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Van'da "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar eden hükümlü, yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Kurubaş Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, cezaevinden firar ettiği tespit edilen ve hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan C.K, söz konusu adrese yakın bölgede yürüdüğü sırada yakalandı.

C.K. işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.