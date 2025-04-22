Van'da Feci Kaza: 6 Ölü, 8 Yaralı
Van'ın Gürpınar ilçesinde yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Van'da feci kaza: 6 ölü, 8 yaralı
VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Gürpınar-Başkale kara yolu üzerindeki Güzeldere Tüneli yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ - 3.Sayfa