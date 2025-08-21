Van'da Evde Yangın Çıktı

Güncelleme:
İpekyolu ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, ilçeye bağlı Bostaniçi Mahallesi Derman Sokak'ta E.Ö. isimli vatandaşın evinde meydana geldi. İhbar üzerinde olay yerine İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında evde birçok malzeme yanarak kullanılmaz hale gelirken, evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
