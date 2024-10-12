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Van'da Elektrik Akımına Kapılan Şahıs Hayatını Kaybetti

Van'da Elektrik Akımına Kapılan Şahıs Hayatını Kaybetti
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Van'ın Başkale ilçesinde 63 yaşındaki Dinar Kaya, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Başkale ilçesine bağlı Böğrüpek Mahallesi'nde meydana geldi. Dinar Kaya (63), bir konteynerde elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Başkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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