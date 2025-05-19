Van'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 4 Organizatör Tutuklandı

Van'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 4 Organizatör Tutuklandı
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Van'da düzenlenen operasyonda otomobil bagajlarında bulunan çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı, 4 göçmen kaçakçısı tutuklandı. Emniyet, göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bazıları otomobil bagajında olmak üzere çok sayıda düzensiz göçmen yakalanırken 4 organizatör ise tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince 12-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda bazıları otomobil bagajlarında olmak üzere çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderilirken, hakkında adli işlem yapılan 11 organizatörden 4'ü ise tutuklandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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